20 ülkeye ihracat yapıyor! Yerli kaynak makinesine 27 milyon lira yatırım

Güç elektroniği alanında Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmek hedefiyle, Koloğlu Holding tarafından kurulan Kolarc Makine, yüzde 100 yerli sermaye ve milli teknolojiyle ürettiği kaynak makineleriyle pazarda dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunuyor. 80 milyon dolarlık kaynak makine ve ekipman pazarının yaklaşık yarısının ithal makinelerden oluştuğunu belirten Kolarc Makine Genel Müdürü İlker Olucak, “Türk mühendislerinin geliştirdiği yüzde 100 yerli teknolojiyle üretilen Kolarc kaynak makineleriyle girdiğimiz her sektör ve pazarda kullanıcıların takdirini kazanıyoruz. Hendek Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 27 milyon TL yatırımla kurduğumuz fabrikamızda, yaklaşık 40 milyon dolarlık ithalatın azaltılmasında önemli bir rol üstleniyoruz” dedi.

400 MİLYON $’LIK PAZAR



Sanayi ve inşaatta önemli bir rol oynayan kaynak sektörünün 400 milyon dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştığını anlatan Olucak, bunun 320 milyon dolarının sarf malzemeleri, 80 milyon dolarının ise makine ve ekipmanlardan oluştuğu bilgisini verdi. Kaynak makine ve ekipmanlarının, çelik kullanılan her sektörde kilit öneme sahip olduğunu belirten Olucak, “Otomotiv, beyaz eşya, gemi yapımı, inşaat, makine ve mobilya sektörlerinde kaynak makine ve ekipmanları kullanılıyor. Türkiye ekonomisinin en önemli sektörleri, nihai ürün üretimi için kaynak ekipman ve makinelerine ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİK ÜRETİM



Ürünlerini başta Avrupa olmak üzere toplam 20’den fazla ülkeye ihraç eden Kolarc, toplam cirosunun yüzde 20’sini ihracattan elde ediyor. Bu oranı gelecek yıllarda yüzde 60’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden İlker Olucak, “Ürünlerimiz kaynak makine sektöründeki küresel lider firmaların sahip olduğu tüm teknolojileri içeriyor. Ulusal ve uluslararası pazarda kalite, performans ve fiyat avantajıyla rekabette iddialıyız” şeklinde konuştu.

ROBOTLARLA ÇALIŞIYOR



Robotlara uyumlu Türkiye’nin ilk kaynak makine üreticisi olduklarını ifade eden İlker Olucak, dijital haberleşme alt yapısına sahip kaynak makinelerinin sektörün öncü endüstriyel ve işbirlikçi robot markalarına en yüksek seviyede bağlanabildiklerini belirtti. Olucak, gelişmiş ark kaynağı fonksiyon paketleriyle de kaynak uygulamalarında önemli ölçüde zaman tasarrufu ve kalite sürekliliğinde fayda sağladıklarına dikkat çekti.

ÜRÜNLERİ ‘ENDÜSTRİ 4.0’A UYGUN OLARAK TASARLIYOR



Dijital dönüşümden destek alarak yeni fikirler, yeni teknolojiler, yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini belirten İlker Olucak, şöyle konuştu: “Kaynak teknolojilerinin dijitalleşmesi ve geliştirmesinde öncü rol üstleniyoruz. Ürünlerimizi Endüstri 4.0 dönüşüm sürecindeki ve gelecekte bu dönüşüme sahip olmak isteyen şirketler için tasarlıyoruz. Kaynak sırasında elde edilen verileri ortak veri tabanında saklıyor; kalite, üretim ve tedarik zincirinin ihtiyaç duyduğu bütün verileri uzaktan erişime uygun şekilde gerçek zamanlı olarak işliyoruz. Süreçleri en yüksek verimlilikte yönetiyor, kısa zamanda iyileştirme ve maliyet düşüşü sağlıyoruz.”