2076 otel, 1500 restoran sertifikalandı, fire çıkmadı

Haziran ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak başlatılan ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ uygulaması, temmuzda tüm otel ve konaklama tesislerinin kapılarını açabilmeleri için zorunlu hale gelmişti. Dünyaya örnek olan uygulamayla bugüne kadar Türkiye’de 2076 konaklama tesisi, 1500 civarı restoran, 454 tur ve transfer şirketi ve 5 kültür sanat tesisi sertifika almaya hak kazandı. Rolycert’in kurucu ortağı Alphan Namlı, dünyada 50’ye yakın ülkede faaliyet gösterdiklerini, turizm sertifikası konusunda Türkiye’nin en iyi ve hızlı performansı kaydettiğini ifade etti. Bu sayede Türkiye turizm sektörünün Kovid 19’dan diğer ülkelere oranla çok daha az hasar aldığını belirten Namlı, “Türkiye hızlı aksiyon aldı ve başarılı oldu. Bakanlığımız martta güvenli turizm kriterlerini yayınladığında, İspanya henüz yarısını bile belirleyememişti” dedi. Hazirandan bu yana sertifika için başvuran tesis ve şirketler arasında, kriterleri yerine getiremeyip başarısız olan aday sayısının çok az olduğuna dikkat çeken Namlı, “Sertifikayı alamayan şirket sayısı yüzde 1’in altında kaldı” ifadelerini kullandı.

EN UCUZ FİYAT TÜRKİYE’DE

Dünyanın en düşük denetim ve sertifika fiyatının Türkiye’de olduğunu ifade eden Namlı, “İspanya’da bu rakam 1500 euro seviyesinde, Almanya’da 2000, İngiltere’de ise 2500 euro. Türkiye’de ise 400 TL- 2500 TL arasında denetim hizmeti alabiliyorsunuz. Biz bir de sertifika şirketleri olarak kendimiz bu rakamların üzerinden yüzde 25 indirim yaptık” şeklinde konuştu.



RESTORANLARLA PAZAR 100 MİLYON TL’YE ULAŞIR



Otel ve konaklama tesisleri söz konusu olduğunda yıllık 24-25 milyon TL’lik bir sertifika pazarının oluştuğunu söyleyen Namlı, “Şu anda restoranlarda sertifika zorunluluğu yok. Ancak restoranlar cephesinde böyle bir talep olduğunu ve sertifika alan restoranlara açılma hakkız talep ettiklerini duyuyoruz. Eğer bakanlık böyle bir karar alırsa sertifika pazarı yıllık 100 milyon TL’ye yaklaşır” diye konuştu. Namlı, uygulamanın Kovid-19’dan sonra da devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

AYLIK GİZLİ DENETİM

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un konuyu yakından takip ettiğini ve sertifikalı tesislerin denetiminin çok sıkı şekilde yapıldığına dikkat çeken Namlı, “Bu tesisler ayda bir gizli müşterilerle, habersiz olarak denetleniyor” dedi.