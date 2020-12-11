'2021'de İngiliz turistin yüzde 45'i geri dönecek'

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya bu kapsamda İngiltere Seyahat Acentaları Birliği (ABTA) İcra Kurulu Başkanı Mark Tanzer’le bir görüşme gerçekleştirdi. Tanzer, “2021 sezonu 2020’den daha iyi geçecek. 2019’da 2.5 milyon, bu yıl 800 bin civarı İngiliz, tatil için Türkiye’ye gitti. Gelecek yaz için rezervasyonlar artıyor. 2021’de İngiltere’de pandemi öncesindeki normal rakamların yüzde 45’ini yakalarız” dedi.Görüşmede TÜRSAB Başkanı, Türkiye’de alınan önlemlerle ilgili Tanzer’e bilgi verdi. Bilgilendirme için teşekkür eden Mark Tanzer, bilgileri seyahat acentaları ve tur operatörleriyle paylaşacağını, bu bilgilerin satış için acentaları motive edeceğini belirtti.

T20 ÖNERİSİNE ÖVGÜ



Görüşmede TÜRSAB’ın gündeme getirdiği dünya turizminde ilk 20 ülkenin içinde yer alacağı T20 başlığı da ele alındı. Tanzer, T20 yapısının oluşmasının uluslararası turizm için sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığını söyledi.