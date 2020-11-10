2021'de 1 milyon anneye doğum yardımı yapılacak

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren 2021 merkezi yönetim bütçesinde 83 milyonu ilgilendiren önemli başlıklar bulunuyor. Buna göre Türkiye’nin her kesimine sosyal yardımlar gerçekleştirilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelecek yıl 1 milyon 100 bin anne doğum yardımında bulunacak. Bu yıl yaklaşık 12 milyon 414 bin bin emekli bayram ikramiyesi alırken, gelecek yıl bu rakamın 12 milyon 712’ye, 2023’te de 13 milyon 328 bine çıkması bekleniyor.

7.6 MİLYONA SİGORTA DESTEĞİ



Gelecek yıl 7.6 milyon kişinin genel sağlık sigortası primini devlet ödeyecek. 1.5 milyon kişiye elektrik tüketim desteği verilecek, eşini kaybeden 115 bin kadına nakdi yardım yapılacak, 3.5 milyon çocuk için şartlı nakit transferi sağlanacak. Ayrıca çocukların korunması ve gelişimi için 4.5 milyar lira ödenek öngörülüyor.

SOSYAL GÜVENLİĞE 69 MİLYAR



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine göre istihdam için 35 milyar 434 milyon lira ödenek ön görülürken, bu tutar 2022’de 41 milyar 302 milyon lira, 2023’te 47 milyar 227 milyon lira olarak hedeflendi. Sosyal güvenlik için gelecek yıl 69 milyar lira 563 milyon lira aktarılırken, bir sonraki yıl bu tutar 65.8 milyar lira olacak. 93 bin kişiye ise gelecek yıl mesleki eğitim verilecek.

