2020'de iki yeni otel açıp yatırımlarını sürdürecek

NG Sapanca ve NG Afyon’la turizm sektöründe büyüyen NG Hotels, yeni yatırım ve projelere devam edecek. Şirkert, 2020’nin ilk çeyreğinde hizmete almaya planladığı NG Sapanca Club ve 2021’de açacağı NG Phaselis Bay’la birlikte Türkiye turizmine sunduğu katkıyı güçlendirecek. NG Hotels Başkanı Hediye Güral Gür, yeni yatırımlara dikkat çekerek, “NG Hotels olarak, ilk 5 yıldızlı otelimiz olan NG Sapanca’yı 2008’de, zincirin ikinci halkası olan NG Afyon’u ise 2012’de hizmete aldık. Sunduğumuz hizmetler misafirlerimizi memnun ettikçe biz de büyük bir kararlılıkla yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi. Gür, şunları söyledi:

İLK ÇEYREKTE AÇILIYOR

“NG Sapanca’nın yanında yatırımını sürdürdüğümüz NG Sapanca Club’ı 2020’nin ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Bir süre önce Antalya Göynük’teki eski Phaselis Otel’i satın aldık, yepyeni bir konsept ve hizmetlerle sunmak için çalışmalara başladık. NG Phaselis Bay olarak isimlendirdiğimiz otelimiz olağanüstü bir koya sahip, çam ağaçları arasında yer alıyor. NG Phaselis Bay’i de 2021’de hizmete girecek şekilde planlıyoruz. İstanbul’daki ilk otelimiz için Amerika merkezli Marriott International ile 20 yıllık franchise anlaşması imzaladık. Marriott West İstanbul’un da şu an dekorasyon çalışmaları sürüyor.”

İŞ DÜNYASI DA İLGİ GÖSTERİYOR

Verilen bilgiye göre, NG Hotels’in programlarından biri de işyeri sağlığına katkıda bulunan ‘Corporate Wellness Sağlıklı Yaşam Programı’. NG Afyon’da, şirket yöneticileri ve çalışanlarının sağlık risklerini azaltıp hayat kalitelerini yükseltmeyi destekleyen, kişisel verimliliklerini artıran ‘corporate wellness’ı sunuyor. Dünyada büyük ilgi gören bir başka akım olan ‘orman terapisi’ ise NG Sapanca Oteli’nde uygulanıyor ve büyük ilgi görüyor.

YURTDIŞINDA DA FIRSAT KOLLUYOR

Yurtiçindeki otel sayılarını artırırken, aynı zamanda yurtdışında da yeni otel yatırımları gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Hediye Güral Gür, şöyle devam etti: “Otellerimiz, Türkiye’de wellness imkanları sunan öncü otellerden. Global Wellness Institute’ın son raporuna göre dünyada wellness 4.5 trilyon dolara ulaşan bir sektör. Bu sektörde kendimizi dünyadaki trendlere göre geliştirerek hizmet vermeye devam edeceğiz. NG Sapanca’da bu ay itibarıyla ‘yeni nesil wellness’ konseptini uygulamaya başlıyoruz. Misafirlerimize klasik spa anlayışının ötesinde beden, ruh ve zihin olarak bütünsel bir wellness deneyimi yaşatacağız.”