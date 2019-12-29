2020'de en yüksek trafik cezası 32.719 TL

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22.58 zamlı uygulanacak. Buna göre, 1 Ocak 2020’den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı. Buna göre, 2020’de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 32 bin 719 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak. Cezalar şöyle:

‘ÇAKAR’A GEÇİT YOK

Yetkisi olmadığı halde aracında ‘çakar’ tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullananlara bin 228 lira ceza kesilecek.

Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlarla tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 112 lira para cezası kesilecek.

Emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalarla araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar, 132 lirayla cezalandırılacak.

Engellilere ait alanlara park edenlere 264 lira ceza kesilecek.

Araç yükleme kurallarına uymayanın cezası 275 liradan 6 bin 754 liraya kadar değişecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN1228 LİRA ÖDEYECEK

Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzde 50’den fazla aşan sürücüler bin 228 lira ödeyecek.

Korsan yolcu taşımacılığı yapanlara bin 228 liradan 2 bin 473 liraya kadar ceza kesilecek. Alkollü bir şekilde araç kullandığı ikinci kez belirlenenler bin 539 lira, tescilli aracı plakasız kullanan sürücüler ise 2 bin 81 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

TELEFONLA KONUŞMA YAYAYA ÖNCELİK VER

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, yüzde 30’a kadar hız sınırını aşanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara 288 lira ceza uygulanacak.

Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, tescil plakasında değişiklik yapanlara 505 lira ceza kesilecek.

Hız sınırlarını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşan, emniyetsiz araç kullanan, yaya veya okul geçitleriyle kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve yayalara öncelik vermeyenler 598 lirayla cezalandırılacak.

Kış lastiği zorunluluğuna uymayanlar ise, 766 lira ceza ödeyecek.

DRİFT ATIP RİSK YARATAN YANDI!

Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar, 6 bin 129 lira cezayı ödemek zorunda olacak.

Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 141 lira ceza kesilecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak, araç kullananlar 6 bin 333 lirayla cezalandırılacak.

15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim var.