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  • 2020'de çiftçilere 1 milyar 800 milyon TL yardım ulaştırıldı
03 Kasım 2020 Salı 13:34 | Son Güncelleme:

2020'de çiftçilere 1 milyar 800 milyon TL yardım ulaştırıldı

2020'de çiftçilere 1 milyar 800 milyon TL yardım ulaştırıldı
DHA

Bakan Albayrak, çiftçilere 600 milyon TL destek sağlandığını duyurdu. Bakan Albayrak'ın sosyal medyadan paylaştığı görselde ise, 2020 yılı toplam destek tutarının 1 milyar 800 milyon TL'ye ulaştığı bilgisi yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker aracılığıyla çiftçilere 600 milyon TL destek sağladıklarını belirterek, "Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz. Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde ise, 2020 yılı toplam destek tutarının 1 milyar 800 milyon TL'ye ulaştığı bilgisi yer aldı.

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