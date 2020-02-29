Kira artış oranları, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Sözleşmesi Mart ayında yenilenen kiracı ve mal sahipleri, "2020 Mart kira artış oranları belli oldu mu? 2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar?" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Kira bedelinde yapılan yıllık zamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre yapılıyor.

2020 MART KİRA ARTIŞ ORANLARI BELLİ OLDU MU?

2020 Mart kira artış oranları henüz açıklanmadı. Mart ayı kira artış oranları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KİRA ARTIŞ ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kira artışı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre yapılıyor. TÜİK söz konusu rakamları her ayın 3'nde açıklıyor. Buna göre kira artış hesaplamalarında kullanılacak enflasyon oranları da 3 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

ŞUBAT'TA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

Buna göre kiraya Şubat ayında %14,52 oranında zam yaptı. Mal sahipleri kiracısına bu oranın üzerinde zam yapamadı.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 14,52

Zam bedeli: 145,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.145 TL