2020 emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi nasıl ödenir?

2020 emlak vergisi ne zaman ödenir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mart ayı vergi takvimine göre bu ay itibari ile emlak vergisi ödemeleri başladı. Gayrimenkulü olan vatandaşlar emlak vergisini ne zaman ve nereden ödeyeceklerini merak ediyor. Vergi, her sene, senede iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. Emlak vergisi mükelleflerinin merak ettiği detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri Mart ve Mayıs ayları arasında yapılıyor. 1 Mart'ta başlayan vergi dönemi, 31 Mayıs'ta sona eriyor. Vergide ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılıyor.

EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Normal Yörelerde Büyükşehir Belediyesi

Binalarda Binde 2 Binde 4

Meskenlerde Binde 1 Binde 2

Arazilerde Binde 1 Binde 2

Arsalarda Binde 3 Binde 6

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEME CEZASI NE KADAR?

Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Emlak vergisinin hesaplanmasında 2 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü..

Dolayısı ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli merkezi olarak belirlendiğinden; bu değer belediyeden belediyeye değişiklik göstermemektedir.

Asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ise belediye taktir komisyonlarınca belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstereceği gibi, belediye içerisinde de sokak ve caddelere göre farklılaşabilecektir.

Ayrıca emlağın metrekaresi artıkça vergi değeri de artacaktır.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir.

1986 yılında çıkan bu vergi sene de bir sefer de ya da iki seferde ödenebilen, taşınmazın bulunduğu belediyelerce tahsili yapılan, taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergidir.