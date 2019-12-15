2020 bekçilik alımları hakkında araştırmalar şimdiden yapılmaya başlandı. 2020 bekçilik alımları ne zaman yapılacak? Bekçilik 2020 alım şartları neler? gibi soruların yanıtları tüm bekçi olmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. 2019 yılı kapsamı bekçi alımında son aşamaya gelinirken, ilerleyen tarihlerde bekçilik başvurusu yapmak isteyen adaylar bir sonraki başvuru sürecisini araştırmaya başladılar. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Bekçilik alımları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

2020 BEKÇİLİK ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 bekçilik alımları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 2020 bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİLİK 2020 ALIM ŞARTLARI NELER?

MADDE 1 – 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”



MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması



MADDE 8 – (1) Adaylar;



a) T.C. kimlik numarasını,



b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,



c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,



ç) Mezuniyet bilgisini,



d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,



e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,



f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,



içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.



(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.



(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.



(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”



MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.