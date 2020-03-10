2020 AGİ ücretleri ne kadar? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kaç TL? İşte AGİ tablosu

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödeniyor. Ocak ayında asgari ücretin zamlanması ile AGİ ücretleri de yükseldi. AGİ parası çalışan kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. 2020 yılı Asgari ücret AGİ dahil brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Bir çalışan ne kadar AGİ ücreti alacağını haberimiz içerisindeki tablodan inceleyebilir.

2020 AGİ ÜCRETLERİ TABLOSU

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ NE DEMEK?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

KİMLER AGİ ALABİLİR?

AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ’den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ’lerde de artma olmaktadır.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2020 yılında asgari zamma yüzde 15,03'lük artış yapıldı. Yapılan bu artışla asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

2019'DA AGİ NE KADARDI?

Bekar 191.85 TL

Evli, eşi çalışmayan 230.22 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259.00 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287.78 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326.15 TL

Evli, eşi çalışan 191.85 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 220.63 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 249.41 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 287.78 TL