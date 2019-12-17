2019 enflasyon oranı beklentisi nedir? Yıllık ve aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranı beklentisi araştırılıyor. Yıllık ve aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu resmi duyuruları yapıyor. Özellikle memur ve emekli zamlarının belirlenecek olması sebebi ile aralık ayı rakamları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 olmuştu.

ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak'ta açıklanacak.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının resmi internet sitesinde duyurulan rakamlara göre:

2019 yılı Ekim ayında TÜFE artış oranı yüzde 2 şeklinde gerçekleşmiştir. Ekim ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 8,55 düzeyine gerilemiştir.

Yüzde 11,70 oranında artan Giyim ve Ayakkabı grubu fiyatları Ekim ayı enflasyonunun belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,73 puan olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede yeni sezon etkisiyle mevsimsel olarak fiyatlarda kaydedilen artış olmuştur.

Yüzde 3,55 oranında artan Konut grubu fiyatları Ekim ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden biri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,52 puan olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede elektrik fiyatında kaydedilen artış etkili olmuştur.

Gıda ve Alkolsüz içecekler grubu fiyatları yüzde 1,65, Ulaştırma grubu fiyatları ise 1,17 oranında artmıştır. Söz konusu grupların enflasyona etkileri sırasıyla 0,38 ve 0,20 puan olarak gerçekleşmiştir.

Yıllık enflasyona en büyük etki 1,80 puanla Alkollü İçecekler ve Tütün Ürünleri ve 1,79 puanla Gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama gruplarından gelmiştir.

C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Ekim ayında yüzde 1,78 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 2,92 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 0,64 oranında artmıştır.

Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 6,77’ye gerilemiştir. Bu gelişmede baz etkisiyle yaklaşık Ağustos ayı rakamına göre 11,1 puan düşerek yüzde 1,92 oranında artış kaydedilen Temel Mallar grubu fiyat gelişmeleri belirleyici olmuştur. Hizmet grubu yıllık fiyat artışı görece sınırlı oranda azalarak yüzde 12,01 olarak gerçekleşmiştir.

Çekirdek enflasyon ana eğilimine ilişkin göstergeler katılığını korumakla birlikte çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 16,76’dan 15,22’ye gerilemiştir.

Yİ-ÜFE Ekim ayında yüzde 0,17 artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 1,70 olarak gerçekleşmiştir.

İmalat fiyatları Ekim ayında yüzde 0,03 artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 1,26 olarak gerçekleşmiştir.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.