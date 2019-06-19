2019 bitmeden 2019 maden sahası açılacak

MİRAY ÇİMEN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Türkiye’nin yerli kaynaklarını ekonomiye kazandırmak için başlattığı ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ kapsamında bu yıl genelinde 2019 maden sahası ihale edilecek. Yılın ilk çeyreğinde 419 sahayı ihale eden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 1 Temmuz’da ise 60 ilde 500 maden sahası için ihale sürecini başlatacak. Bunlara ilave olarak yıl sonuna kadar bin 100 maden sahasını daha ihaleye çıkarmayı hedefleyen bakanlık, 2019 yılı sonuna kadar toplam 2 bin 19 maden sahasını ekonomiye kazandıracak.

60 İL İÇİN İHALE SÜRECİ

Afyon’dan Bilecik’e, Antalya’dan Diyarbakır’a, Şanlıurfa’dan İstanbul’a kadar toplam 60 ildeki sahalar için ihale süreci 1 Temmuz itibarıyla başlayıp, 31 Temmuz’da sona erecek. İhaleye çıkarılan illerde 46 maden sahasıyla Sivas birinci sırada yer alırken, Sivas’ı 27 saha ile Antalya, 20 sahayla ise Afyonkarahisar izliyor.

‘Yavuz’ sondaja uğurlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü (yarın) uğurlayacağız. Şu anda tersanedeki bakım ve upgrade çalışmaları devam ediyor. Onlar da temmuz başı gibi KKTC’den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak” dedi.