2018 EYT son dakika EYT Erken emekli nasıl olunur Emeklilikte yaşa takılanlar flaş açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için daha önce meclise teklifte bulunulmuş, ancak yasa tasarısı kabul görmemişti. Şimdilerde emeklilik bekleyen vatandaşların gözü 1 Ekim'de faaliyete başlayacak olan TBMM'deydi. Her defasında sorular yöneltilen meseleye ilişkin önemli açıklama daha geldi. İşte, EYT son dakika gelişmeleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, 'Meclis ayağı ayrı bir konu. Meclis biliyorsunuz, kendi kanunlarını çıkarabilir ama kabinenin gündeminde bu konu yok.' ifadelerini kullandı. Kalın Mckinsey tartışmalarına da değinerek, "Yeni bir IMF modeli, yabancılara teslim ediyorlar, bizim mahremimize giriyorlar gibi ekonomimizi, Cumhurbaşkanımızı hedef olan iftiralar bunlar. Danışmanlık hizmetinin bir bağlayıcı tarafı yoktur." dedi. Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kendisine yöneltilen "Emeklilikte yaşa takılanlar için herhangi bir düzenleme var mı?" sorusu üzerine "Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” dedi. Prim gününü dolduran ve yaş şartını tamamlamak için beklemek durumunda olan vatandaşların beklentilerinin olmaması gerektiğini ifade etmiş oldu. Daha önce kabine toplantısı sonrasında EYT meselesine ilişkin sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu konu bugün gündeme gelmedi. Hükümetin gündeminde de yok. Gündeme gelince bakılır.

Bütçeye üreteceği maaliyeti dikkate almak lazım" şeklinde konuşmuştu. Peki EYT sorunu nedir? 08 Eylül 1999’da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre; Örneğin, 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor. Detaylar aksam.com.tr'de

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Daha önce de sormuştunuz. Yine aynı cevabı vermek zorundayım. Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabi Meclis ayağı ayrı bir konu. Meclis biliyorsunuz, kendi kanunlarını çıkarabilir ama kabinenin gündeminde bu konu yok.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kendisine yöneltilen "Emeklilikte yaşa takılanlar için herhangi bir düzenleme var mı?" sorusu üzerine "Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” dedi. Prim gününü dolduran ve yaş şartını tamamlamak için beklemek durumunda olan vatandaşların beklentilerinin olmaması gerektiğini ifade etmiş oldu. Daha önce kabine toplantısı sonrasında EYT meselesine ilişkin sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu konu bugün gündeme gelmedi. Hükümetin gündeminde de yok. Gündeme gelince bakılır. Bütçeye üreteceği maaliyeti dikkate almak lazım" şeklinde konuşmuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamalarından diğer satır başları;

"Türkiye Kalkınma Bankası çok eski tarihlerde kurulmuş, DESİYAP olarak İşçi Yatırım Bankası olarak kurulmuş ve o günden bugüne kadar isim değişiklikleri ve Turizm Bankası ile birleşmek suretiyle bugüne kadar gelmiştir. Günümüz bankacılık sistemine ve kalkınma bankacılığının gerektirdiklerine uygun şekilde bankanın personel rejiminden tutun mevcut statüsünün gelişmesine çok fazla olanak tanımamaktadır. Yeniden yapılandırılması suretiyle Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı stratejik sektörlerin finansmanında etkin rol oynayacaktır.

Türkiye Kalkınma Bankası’nın altında Kalkınma Fonu kurulacaktır. Bu fonla hem uluslararası piyasalardan hem de Türkiye’deki piyasalardan oluşturulacak fonlarla Türkiye’nin kalkınma planları ve stratejik planları doğrultusunda öngörmüş olduğumuz sektörler finanse edilecektir. Personel rejimi iş hukukuna dönüştürülecektir.

Sektörler Kalkınma Planı’nda belirlediğimiz stratejik sektörler olarak ifade edebiliriz. Kalkınma Bankası’nın yenilenebilir enerji, turizm ve altyapı noktasında finansmanlar mevcut. Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin stratejik sektör olarak tanımladığımız alanlarda olacaktır"