200 milyon TL ciro, 3 bin istihdam hedefi

Adapazarlı lokal Divanev markasını satın alan Yataş, yeni markasıyla mobilyada ilk 5 oyuncu arasına girmeyi hedefliyor. Son 3 yılda 150 milyon TL yatırımla üretim kapasitelerini artırdıklarını ve şu anda bu kapasitenin sadece 3’te birini kullandıklarını söyleyen Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, atıl kapasiteyi Divanev için kullanacaklarını söyledi. Öztaşkın, Divanev’in de farklı illerde birçok yatırımcıya alternatif olacağını ifade etti.

65 milyon lira yatırım

Nuri Öztaşkın, ilk mağazası İstanbul Dudullu’da açılan Divanev’in mağaza sayısını yıl sonuna kadar 20’ye ulaştırmayı planladıklarını, 2020 yılında ise toplam 100 satış noktasına ulaşmayı ve 200 milyon TL ciro rakamını yakalamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Divanev’in istihdama sağlayacağı katkıya da değinen Yıldız, merkez çalışan, satış noktaları ve iş ortaklarıyla birlikte 2020 yılında 3 bine yakın yeni istihdam sağlayacaklarını ifade etti. Nuri Öztaşkın, yeni marka için 1 yılda 65 milyon TL yatırım bütçesi ayırdıklarını sözlerine ekledi.

Yataş, 5 yılda %30-50 büyüdü

Sektördeki daralmaya rağmen Yataş’ın son 5 yılda ortalama yüzde 30-50 büyüme kaydettiğini vurgulayan Öztaşkın 2018’i 943 milyon TL ciroyla tamamlayan Yataş Grup’un 2019 sonunda 1.2 milyar TL ciroya ulaşacağını, 2020 hedeflerinin de 1.7 milyar TL olduğunu söyledi. Öztaşkın ayrıca mobilya sektörü olarak KDV’nin tekrar yüzde 18’den 8’e inmesini talep ettiklerini ifade etti.