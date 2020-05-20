Altın yatırımı yapmak isteyen, hediyelik altın almak isteyenler ile ekonomistler tarafından yakından takip edilen altın fiyatlarına güncel olarak haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 20 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek alın, gram altın bugün ne kadar? gibi soruların yanıtları merak edilyor. İşte tüm merak edilenler..

20 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 381,67 TL'den alınıp, 381,78 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 617,10 TL'den alınıp, 628,70 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.234,00 TL'den alınıp, 1.257,00 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.456,60 TL'den alınıp, 2.506,30 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.500,67 TL'den alınıp, 2.546,85 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 378,95 TL'den alınıp, 379,11 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 614,20 TL'den alınıp, 625,90 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.224,10 TL'den alınıp, 1.247,80 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.468,20 TL'den alınıp, 2.513,90 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.500,67 TL'den alınıp, 2.546,85 TL'den satılıyor.