Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7877
  • 6,4624
  • 275.554
  • 110887
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var" İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğunda her hafta yeni ürünler satışa çıkarılıyor. 17 Aralık Salı günü markete Calvin Klein 100 ml parfüm 159 TL, kadın deodorant 8,95 TL, dudak koruyucu 9,95 TL, fondöten 12,90 TL, palet çeşitleri 17,90 TL fiyatı ile geliyor. BİM 20 Aralık kataloğu ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 17 Aralık Salı günü markete Calvin Klein 100 ml parfüm 159 TL, kadın deodorant 8,95 TL, dudak koruyucu 9,95 TL, fondöten 12,90 TL, palet çeşitleri 17,90 TL fiyatı ile geliyor. 20 Aralık kataloğunda modern yan sehpa 99 TL, tek çekmeceli çok amaçlı dolap 249 TL, tüm sevi kapsayan wifi sistemi 149 TL fiyatı ile bulunuyor


Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
Merve Özbey: Düğün ertelenebilir
Doğmamış yeğene 'Mavi' hesap
'İlk defa doğum günü kutladım'
Tuba Büyüküstün'ün 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinin yayın tarihi belli oldu
<p>Olay, 5 Aralık´ta Girne´de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş´tan Girne´ye gelen Halil Karak

Genç YouTuber, Arkadaşını Öldürdü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

1890'lı yıllarda bir üniversite öğrencisi insanları gizlice böyle görüntüledi

Gömüldükten sonra mezarlarından uyanan insanlar