20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

20 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 17 Aralık Salı günü markete Calvin Klein 100 ml parfüm 159 TL, kadın deodorant 8,95 TL, dudak koruyucu 9,95 TL, fondöten 12,90 TL, palet çeşitleri 17,90 TL fiyatı ile geliyor. 20 Aralık kataloğunda modern yan sehpa 99 TL, tek çekmeceli çok amaçlı dolap 249 TL, tüm sevi kapsayan wifi sistemi 149 TL fiyatı ile bulunuyor