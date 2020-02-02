2 Şubat 2020 altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

2 Şubat 2020 altın fiyatları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Hafta kapanışında İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.022,00 lira oldu. 2 Şubat’ta altındaki yükseliş devam ediyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

2 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 305 liradan alınıyor, 305 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 489 liradan alınıyor, 501 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1956 liradan alınıyor, 1999 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 978 liradan alınıyor, 1002 liradan satılıyor.

HAFTA KAPANIŞINDA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.022,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve cuma açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 303,70 303,90 303,70 303,90

Cumhuriyet Ata Lira 2.001,00 2.022,00 2.001,00 2.022,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 277,00 281,00 277,00 281,00

Lira(Tam) Ziynet 1.956,00 1.976,00 1.956,00 1.976,00

Yarım Ziynet 978,00 988,00 978,00 988,00

Çeyrek Ziynet 489,00 494,00 489,00 494,00