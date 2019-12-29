2 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünleri bu hafta kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Salı ve perşembe günleri sınırlı sayıda gelen haftanın fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 2 Ocak’ta markete Honors 7S cep telefonu 799 TL, Sandisk 32 GB usb bellek 34,95 TL fiyatı ile geliyor.
2 Ocak 2A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 aktüel ürünleri arasında bu hafta neler var? Her hafta yeni ürünler market raflarına ekleniyor. 2 Ocak kataloğunda Honors 7S cep telefonu 799 TL, Sandisk 32 GB usb bellek 34,95 TL, bluetooth spor kulaklık 39,95 TL, bluetooth hoparlör 34,95 TL, tabak rafı-tava rafı 12,95 TL, 4 katlı metal raf 27,50 TL, dolap içi düzenleyici raf 4,95 TL fiyatı ile yer alıyor.