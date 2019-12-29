2 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünleri bu hafta kataloğu

2 Ocak 2A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 aktüel ürünleri arasında bu hafta neler var? Her hafta yeni ürünler market raflarına ekleniyor. 2 Ocak kataloğunda Honors 7S cep telefonu 799 TL, Sandisk 32 GB usb bellek 34,95 TL, bluetooth spor kulaklık 39,95 TL, bluetooth hoparlör 34,95 TL, tabak rafı-tava rafı 12,95 TL, 4 katlı metal raf 27,50 TL, dolap içi düzenleyici raf 4,95 TL fiyatı ile yer alıyor.