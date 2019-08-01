2 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM market aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri market raflarına ekleniyor. Bu hafta kataloğunda Huawei Y5 2018 cep telefonu 879 TL, Kumtel tavuk çevirmeli 70 Lt turbo fırın 349 TL, set üstü cam ocak 299 TL, 7 parça su seti 26,90 TL, havlulu mutfak önlüğü 11,90 TL, kameralı drone corby 209 TL, orta boy valiz 99 TL, küçük boy valiz 89 TL, büyük boy valiz 109 TL fiyatı ile bulunuyor.