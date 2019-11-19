19 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? Altın fiyatları kaç lira?

19 Kasım altın fiyatları ne kadar, kaç lira? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Kısa ve uzun vadede güzel kazançlar sağlayan altının son dakika fiyatları araştırılıyor. Altın fiyatları aynı zamanda düğünlerde hediyeleşme aracı olarakta tercih ediliyor. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,80 lira oldu. 19 Kasım altın fiyatları ne kadar, kaç lira? diye merak edenler için gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık..

19 KASIM ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 271,35 liradan satışta 271,44 liradan, çeyrek altın ise alışta 434,23 liradan satışta 445,08 liradan işlem görüyor.

DÜN KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 azalışla 269,80 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 439,00 lira, Cumhuriyet altını 1.798,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 269,80 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,20 271,40 269,60 269,80

Cumhuriyet Ata Lira 1.787,00 1.808,00 1.777,00 1.798,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,35 251,35 246,00 250,00

Lira(Tam) Ziynet 1.747,00 1.767,00 1.736,00 1.756,00

Yarım Ziynet 873,00 883,00 868,00 878,00

Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 434,00 439,00





SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 269,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269,80 liradan, bin 777 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 798 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 736 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 756 liradan, 868 liradan alınan Yarım Ziynet 878 liradan ve 434 liradan alınan Çeyrek Ziynet 439 liradan satıldı.