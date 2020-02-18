Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0551
  • 6,5594
  • 307.678
  • 120792
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 18 Şubat altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

18 Şubat altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

18 Şubat altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar"

18 Şubat altın fiyatları ile ilgili güncel açıklamalar araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 500,00 lira, Cumhuriyet altını 2.048,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 307,80 liradan işlem gördü. 18 Şubat’ta da altındaki yükseliş devam ediyor. İşte güncel açıklamalar…

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 18 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 307,80 liradan tamamladı. Bugün’de fiyatlardaki yükseliş devam ediyor. 18 Şubat’ta çeyrek altın 493 liradan alınıyor, 506 liradan satılıyor. Güncel açıklamaları ve detayları haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

18 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

 

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 308 liradan alınıyor, 308 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 493 liradan alınıyor, 506 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1975 liradan alınıyor, 2018  liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 987 liradan alınıyor, 1012 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 307,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 500,00 lira, Cumhuriyet altını 2.048,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 307,80 liradan işlem gördü.     

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve pazartesi günü itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                                      CUMA                  PAZARTESİ             

                                                  Alış       Satış      Alış        Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   308,00     308,20     307,60      307,80    

Cumhuriyet Ata Lira        2.030,00   2.051,00   2.027,00    2.048,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)       281,00     285,00     280,50      284,50    

Lira(Tam) Ziynet           1.984,00   2.004,00   1.981,00    2.001,00  

Yarım Ziynet               992,00     1002,00    991,00      1001,00   

Çeyrek Ziynet              496,00     501,00     495,00      500,00     


Hadise aşkı bir kez daha ele verdi!
Acun Ilıcalı'nın şovu Survivor'a damga vurdu!
Demet Akalın'dan Burcu Esmersoy'a destek
Sürpriz aşk patladı!
Şeyma'nın paylaşımı olay oldu: Acun farkı!

Moussa Marega, Irkçı Tezahüratlar Yüzünden Maçı Terk Etti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Google'ın gözünden dünya

Çağın hastalığına karşı dikkat! İşte bilinen 7 yanlış...