18 Şubat altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 18 Şubat altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 307,80 liradan tamamladı. Bugün’de fiyatlardaki yükseliş devam ediyor. 18 Şubat’ta çeyrek altın 493 liradan alınıyor, 506 liradan satılıyor. Güncel açıklamaları ve detayları haberimiz içerisinden öğrenebilirsiniz.

18 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 308 liradan alınıyor, 308 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 493 liradan alınıyor, 506 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1975 liradan alınıyor, 2018 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 987 liradan alınıyor, 1012 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 307,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 500,00 lira, Cumhuriyet altını 2.048,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 307,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve pazartesi günü itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 308,00 308,20 307,60 307,80

Cumhuriyet Ata Lira 2.030,00 2.051,00 2.027,00 2.048,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 281,00 285,00 280,50 284,50

Lira(Tam) Ziynet 1.984,00 2.004,00 1.981,00 2.001,00

Yarım Ziynet 992,00 1002,00 991,00 1001,00

Çeyrek Ziynet 496,00 501,00 495,00 500,00