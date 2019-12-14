18 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünleri neler?

18 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu ŞOK market müşterileri tarafından merak ediliyor. Katalogda yer alan uygun fiyatlı ürünler belli oldu. Çarşamba günleri ŞOK marketin rafları yeni ürünlerle dolacak. 18 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Sinbo Kişisel Kıl Temizleme Cihazı 24,90 TL'den, Dijital Baskılı Erkek Yağmurluk 69,90 TL'den satılıyor. 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel olarak 18,95 TL yerine 13 TL’lik fiyat ile satılacak olan Ülker Çokokrem dikkat çekiyor. İşte kataloğun tamamı..