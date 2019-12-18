18 Aralık altın fiyatları ne kadar, kaç lira? Gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık..

18 Aralık altın fiyatları ne kadar, kaç lira? sorusunun yanıtı aramam motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2020 yılına yaklaşılırken yılın son verileri merak ediliyor. Altın ülkemizde hem hedileşme hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor. Çeyrek altındaki yükselişten dolayı gram altıa yönelmeler arttı. Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 279,20 liradan tamamladı. 18 Aralık altın fiyatları ne kadar, kaç lira? diye merak edenler için gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık sizlerle..

18 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Gram altın alışta 279,48 liradan satışta 279,58 liradan

Çeyrek altın ise alışta 447,26 liradan satışta 458,45 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 279,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira,Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatıise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 279,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,00 278,20 279,00 279,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.832,00 1.853,00 1.839,00 1.860,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,50 257,50 254,50 258,50

Lira(Tam) Ziynet 1.790,00 1.810,00 1.797,00 1.817,00

Yarım Ziynet 895,00 905,00 898,00 908,00

Çeyrek Ziynet 448,00 453,00 449,00 454,00





Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 279 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,20 liradan, bin 839 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 860 liradan, 254,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258,50 liradan, bin 797 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 808 liradan, 898 liradan alınan Yarım Ziynet 908 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satıldı.