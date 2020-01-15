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  3. 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler listesi

17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler listesi

17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler listesi

17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. Her hafta yeni aktüel ürünler market raflarına ekleniyor. Cuma günü markete erkek pijama takımı 34,50 TL, pamuklu yolluk 19,90 TL, pamuklu paspas 6,95 TL, post halı 79 TL, başucu sürahi seti 14,90 TL, petek kurutmalık 12,90 TL fiyatı ile geliyor. Haberimiz içerisinden 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına ulaşabilirsiniz.

BİM 17 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM’de bu hafta neler var? Aktüel ürünler arasında nelerin olduğu her hafta yakından takip ediliyor. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 17 Ocak broşürü içerisinde erkek pijama takımı 34,50 TL, pamuklu yolluk 19,90 TL, pamuklu paspas 6,95 TL, post halı 79 TL, başucu sürahi seti 14,90 TL, petek kurutmalık 12,90 TL fiyatı ile bulunuyor


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