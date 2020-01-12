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  3. 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 2020 BİM aktüel ürünler listesi haberimizde

17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 2020 BİM aktüel ürünler listesi haberimizde

17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 2020 BİM aktüel ürünler listesi haberimizde

17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM’de bu hafta neler var? Cuma günü markete gelen ürünler arasında 48 kişilik porselen yemek takımı, blender robot seti, çiğ köfte tepsisi, çelik karnıyarık tenceresi, çay makinesi, cam salata kasesi, borcam oval tepsi, petek kurutmalık, başucu sürahi seti, havluluk mutfak önlüğü yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayınlanıyor. 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler markete geliyor. Bu haftanın ürünleri arasında kadın pijama takımı 34,50 TL, erkek pijama takımı 34,50 TL, pamuklu yolluk 19,90 TL, pamuklu paspas 6,95 TL, post halı 79 TL, başucu sürahi seti 14,90 TL, petek kurutmalık 12,90 TL fiyatı ile bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.


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