Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? 17 Nisan anlık altın fiyatları ne kadar? İşte altında son gelişmeler

Altın fiyatları, altın alım satım yapan yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcısına kazandırmayı sürdüren altın zirveyi görmesinden sonra yükselişin devam mı edeceği yoksa bir düşüşün yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusu. Altının haftayı hangi rakamlarla kapatacağı sabah saatleri itibati ile araştırılmaya başlandı. Peki bugün (17 Nisan 2020) anlık altın fiyatları ne kadar? İşte gram ve çeyrek altın fiyatları...

17 NİSAN CANLI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 375,31 TL'den alınıp, 375,85 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 604,50 TL'den alınıp, 618,90 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.410,50 TL'den alınıp, 2.471,20 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.442,97 TL'den alınıp, 2.504,15 TL'den satılıyor.

DÜNÜN ALTIN FİYATLARI (16 NİSAN)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 380,68 TL'den alınıp, 380,89 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 611,40 TL'den alınıp, 625,90 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.437,90 TL'den alınıp, 2.499,00 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.470,37 TL'den alınıp, 2.531,95 TL'den satılıyor.