17 Mayıs 2020 altın fiyatları güncel olarak araştırılıyor. 17 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Geçen hafta 396 liradan işlem yapılan gram altında bu haftayı düşüş seyrinde kapattı. Altın 11-15 Mayıs haftası boyunca 383 - 386 TL arasında işlem gördü. Canlı ve anlık altın fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.





17 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 386,55 TL'den alınıp, 386,33 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 625,50 TL'den alınıp, 635,50 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.250,00 TL'den alınıp, 1.269,70 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.490,40 TL'den alınıp, 2.533,60 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.522,87 TL'den alınıp, 2.566,55 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 386,55 TL'den alınıp, 386,83 TL'den satılıyor.





ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 625,50 TL'den alınıp, 635,50 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.250,00 TL'den alınıp, 1.269,70 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.490,40 TL'den alınıp, 2.533,60 TL'den satılıyor.