17 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM market aktüel ürünleri
BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayınlanıyor. BİM aktüel ürünleri arasında neler var? Salı günü markete birçok pil çeşidi gelecek. Katalog içerisinde taşınabilir şarj aleti Duracell 6700 mAh 99,90 TL, 2'li pil 2032 9,95 TL, 12'li kalem pil AA 22,90 TL, 12'li ince pil AAA 22,90 TL fiyatı ile bulunuyor. Haberimiz içerisinden BİM fırsat ürünleri ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
BİM 17 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM markette bu hafta neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına ekleniyor. Salı günü kadın sporcu büstiyer 12,90 TL, destekli büstiyer 9,95 TL, tahıl gevreği 6,95 TL, mısır ve buğday gevreği 6,95 TL, şekersiz fıstık ezmesi 11,90 TL,arı polenli protein bar 3,95 TL, mini kuruyemiş çeşitleri 3,50 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.
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