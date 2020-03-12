17 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM market aktüel ürünleri

BİM 17 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM markette bu hafta neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler market raflarına ekleniyor. Salı günü kadın sporcu büstiyer 12,90 TL, destekli büstiyer 9,95 TL, tahıl gevreği 6,95 TL, mısır ve buğday gevreği 6,95 TL, şekersiz fıstık ezmesi 11,90 TL,arı polenli protein bar 3,95 TL, mini kuruyemiş çeşitleri 3,50 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.

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