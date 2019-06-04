16.8 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre mayısta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak, 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini, böylelikle Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını duyurdu. Dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye’nin ihracatında her ay yeni bir rekora imza atıldığını belirten Pekcan, 2019’un ilk 5 ayında ihracatın yüzde 5,37 artışla 76,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.

AÇIK YÜZDE 19.85 AZALDI

Pekcan, ithalatın ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,85 azalarak 18 milyar 588 milyon dolara gerilediğini kaydetti. Mayıs ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,11 azalarak 1 milyar 774 milyon dolara düştüğünü bildiren Pekcan, “Geçen yılın mayıs ayında dış ticaret açığımız 8 milyar 108 milyon dolar seviyesindeydi. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 7,51 azalarak 35,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti” ifadesini kullandı.

İHRACAT, İTHALATI YAKALIYOR

Geçen yıl mayıs ayında yüzde 65 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının bu yıl mayısta yüzde 90,5 düzeyine yükseldiğini açıklayan Pekcan, 5 aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 66,9’dan yüzde 87,9’a çıktığını söyledi.

Olumlu tablo sürecek

Bakan Pekcan, “Mayısta Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracat geçen yılın aynı ayına yüzde 4,1 artarken, hedef pazarlardan ABD’ye yüzde 25,6, Rusya’ya yüzde yüzde 13,9, Çin’e yüzde 2,6 artmıştır. Bu olumlu performansın sürmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Enflasyonda düşüş trendi sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında tüketici fiyatları beklentilerin altında, aylık 0.95 artarken, yıllık bazda yüzde 18.71 oldu. Beklenti TÜFE’de aylık % 1.25, yıllık % 19.1 artıştı. TÜFE de nisana göre yüzde 2,67, Mayıs 2018’e kıyasla da yüzde 28,71 arttı. Çekirdek TÜFE % 16.30’dan % 15.87’ye geriledi. Aylık en yüksek artış yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda, aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.58 ile ev eşyasında yaşandı. Gıda fiyatları mayısta yıllık yüzde 28.44 arttı, nisan ayındaki artış yüzde 31.86’ydı.

Albayrak: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız

Enflasyon rakamlarını Twitter hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız” diye konuştu. İhracat rakamlarını da değerlendiren Albayrak, "Haziranda, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak" dedi.

Türk Lirası kullanımı yüzde 47 arttı

Mayıs ayında Türk Lirası ile yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,18 artış gösterdiğine dikkati çeken Pekcan, bu dönemde Türk Lirası ile yapılan dış ticaretin toplamının 11 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.