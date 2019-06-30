165 milyon dolarlık 'exit'in formülü: Kan, ter, gözyaşı

Şenay Büyükköşdere

Start up dünyası geçtiğimiz günlerde Iyzico’nun ‘exit’iyle çalkalandı. 6 yıl önce kurulan şirket, global fintek markası PayU tarafından 165 milyon dolara satın alındı. Birçok girişimcinin hayallerini süsleyen büyük çıkışın sırrını, şirketin kurucularından Barbaros Özbugutu’ya sordum. Özbugutu bu konuda çok net. “Kimse ‘exit etmek’ veya zengin olmak için girişimci olmaya kalkmasın” diyor ve ekliyor: “Türkiye’de girişimciliği ‘cool’ ve ‘trendy’ olarak gören bir kitle var. Onlara tavsiyem, hiç bu konuyla zaman kaybetmesinler. Çünkü bizim 6 yıllık girişimcilik hikayemizde kan, ter, gözyaşı var…” İşte kurucusunun ağzından son zamanların en önemli exitinin öyküsü…

Nasıl aşlıyor Iziyco’nun hikayesi.. Siz daha önce ne yapıyordunuz?

? Ben Almanya’da doğdum büyüdüm. Iyzico’dan önce İsveçli bir ödeme kuruluşunun Almanya genel müdürlüğünü yapıyordum. Bana ‘al şu 3 milyon euroyu, Klarna’yı Almanya’da kur' dediler. Bu benim girişimciliği öğrenmem için inanılmaz bir fırsattı. İlk girişimcilik denemenizde, yapılabilecek bütün hataları yapıyorsunuz. Sonra, o hataları tekrar etmiyorsunuz. Tabii bu arada benim hep girişimci bir ruhum vardı. Rahatlık batıyordu ve sürekli yeni proje arayışındaydım. Ve şimdiki ortağım Tahsin Işın’la tanıştık.

İki Türk birbirini bulunca ‘hemen şirket kuralım’ mı dediniz?

? Tahsin’le karşılaşınca puzzle’ın parçaları tamamlandı diye düşündük. O sırada Tahsin Almanya’da kendi ekibiyle şirketlere, ödeme modülleri hazırlıyordu. İş vasıtasıyla tanışınca ister istemez, ‘Türkiye’de ödeme sistemleri nasıl kurgulanmış, fırsatlar var mı’ diye konuşmaya başladık. ‘Türkiye’de tezgahların üzerinde 6-7 tane pos cihazı var, bu çok verimsiz değil mi’ diyorduk... Sonra ‘biz de bütün bu POS’ları tek platforma bağlayalım teknik olarak, bütün bankalardan paraları biz toplayalım. Üye işyeri için tek bir entegrasyon, tek fiyatlama olsun. Böylece üye işyerinin hayatını daha kolaylaştıralım. Büyüyebilir ve ölçeklenebilir bir yapı oluşsun’ dedik. Yola çıkış fikrimiz buydu. Tabii aslında İki Türk birbirine güvenmiyor. O yüzden çok keskin bir sözleşme sürecimiz oldu. Ve 2013'te şirketi kurduk.

Şimdi nasıl bir ölçeğiniz var?

? 2013’te 2 kişiyle yola çıktık. Şimdi 152 kişiyiz. İlk etapta bunu küçük ve orta ölçekli şirketler için dizayn etmiştik ama bugün Amazon da H&M de bizimle çalışıyor.

Ödeme sistemleri demokratikleşiyor

Iyzico daha evvel birkaç kez yatırım almıştı. Exit planınız var mıydı PayU gelmeden?

? Biz şimdiye kadar 5 kez yatırım turu yaptık. 28 milyon dolar aldık. Aslında hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek için yeni bir yatırım daha alabiliriz diyorduk. Exit'i ise hiç düşünmüyorduk. Bizim vizyonumuzda Türkiye’de finansal hizmetleri demokratikleştirmek vardı. Baktık PayU'yla vizyonumuz, hedeflerimiz birbirine çok örtüşüyor, kararı verdik.

5 YILDA iLK 5’E GiREBiLiRiZ

Nedir bu ortak hedefler, biraz bahseder misiniz?

? Iyzico’nun 1 milyar dolar değerlemeye sahip olma potansiyeli olduğunu biliyoruz. Yeterince odaklanarak bunu başarabiliriz. Bizim gideceğimiz yol çok belirgin. En hızlı yapmak istediğimiz şey, iki şirketi tek çatıda birleştirip, oluşacak katmadeğeri müştermize sunabilmek olacak. Biz Iyzico olarak üye işyerlermizin e-ihracat menzilini 3.500 km'den 5.200 km'ye çıkardık. PayU’nun 250 tane uluslarası ödeme metodu var. Bu metodlarla menzil daha da artacak. Bu misyona doğru koşarken 3 yılda 1 milyar TL ciro yapma ve 5 yılda da Türkiye’deki ilk 5 finansal kuruluş arasına girme hedefimiz var.

‘Cool’ diye girişimci olan bir kitle var

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini nasıl buluyorsunuz?

?Girişimciliği ‘cool’ ve 'trendy' buduğu için bu işe giren bir kitle var. Onlar için bu iş zaman kaybı. Öte yandan çok çok iyi start up’larımız var. Türkiye son 1-2 yılda exit açısından iyi rakamlara ulaştı. Çünkü 5-6 yıl önce bu girişimler güzel yatırımlar aldı. Şimdiyse yatırımlar yavaş ilerliyor. Oysa şu anki exit kurgsunu 5-6 yıl sonra da yaşamamız buna bağlı. Tohumlar ekildi. Ama sulamak için suya ihtiyaç var.

Sizin yatırımlarınız var mı?

? Evet, inandığımız ekiplere, şirketlere destek oluyoruz.

'Artık ciddi konuşmamız lazım'

15 Temmuz süreci Harvard’da ders oldu

Siz girişimci olmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

? Birincisi; exit etmek için veya zengin olmak için girişimci olmayın. İşe başlarken motivasyon bu olmamalı. İkincisi ekip çalışmasını benimsememişseniz, yine bu işe girmeyin. Bir de çok çalışmayı sevmiyorsanız yine girişimci olmayın. Çünkü uzun bir süre en az günde 14 saat çalışıyorsunuz. Kan, ter ve gözyaşına hazır olmanız lazım. Medyada hep güneşli günleri gösteriliyor. Ama bulutlu günlerin sayısı da çok.

En bulutlu gününüz neydi?

? 15 Temmuz’du. Biz o günlerde tam yatırım alma sürecindeydik. Ve 1 gecede 5 tekliften 3’ü geri çekildi. Diğer tekliflerde de rakam düştü. Şirketin değerlemesi bir gecede yüzde 30 eksildi. Şimdi bu olay Harvard Business School’da case study olarak işleniyor. Öğrencilere, ‘Siz bu durumda ne yapardınız” diyorlar. Biz o yatarımı aldık. Bu sayede yatırım yapmaya devam edebildik.

PayU’nun size gelmesi nasıl oldu?

? PayU çok büyük bir organizasyon. 18 ülkedeler. Türkiye de bu 18 ülkeden bir tanesi. Biz pazara girdiğimizde, onlar buraya çoktan gelmişlerdi. Ve aslında bizim yapmak istediğimiz şeye bizden evvel başlamışlardı. Fakat sanırım inovasyonda ve ürün geliştirmede odaklarını yeterince bu piyasaya veremediler.

Rekabet halindeydik

Uzun vadede bizi ön plana çıkaran, tamamen bu piyasaya odaklanmamız oldu. Yerel ve müşteri odaklı olmanın avantajını yaşadık. 3 yıl önce PayU’nun global yönetimi değişti. Biz bu süreçte onlarla hem iletişim hem rekabet halindeydik. Haziran 2018'de global CEO geldi ve ‘Barbaros artık ciddi konuşmamız lazım’ dedi. Teklifte bulundular. Sonra faz faz ilerledik. Şimdi rekabet kurumu onayını bekliyoruz.