16 Mart 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkisini değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisat Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki yükselişin, virüsün etkisinin bitmesiyle gerileme yaşayacağını söyledi. 16 Mart Pazartesi günü gram altın 315 liradan alınıyor ve 315 liradan satılıyor.

16 MART ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 504 liradan alınıyor, 516 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 315 liradan alınıyor ve 315 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1008 liradan alınıyor, 1033 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın bugün 2017 liradan alınıyor, 2061 liradan satılıyor.

HAFTA KAPANIŞINDA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Cuma Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 azalışla 320,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, perşembe kapanışta çeyrek altın 520,00 lira, Cumhuriyet altını 2.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe kapanışa göre yüzde 0,24 düşerek 320,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 320,80 321,00 320,00 320,20

Cumhuriyet Ata Lira 2.114,00 2.135,00 2.110,00 2.131,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 292,50 296,50 292,00 296,00

Lira(Tam) Ziynet 2.066,00 2.086,00 2.061,00 2.081,00

Yarım Ziynet 1.033,00 1.043,00 1.030,00 1.040,00

Çeyrek Ziynet 517,00 522,00 515,00 520,00