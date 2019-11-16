16 Kasım evde bakım parası yatan iller güncel liste: Evde bakım maaşı yattı mı?

16 Kasım evde bakım parası yatan iller güncel liste arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Evde bakım ücreti alan binlerce vatandaş maaşların hangi ilde yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından yapılıyor. 16 Kasım evde bakım parası yatan iller hangileri? diye araştıranlar için evde bakım maaşı sorgulama ekranı sizlerle..

16 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25'ine kadar hesaplara il il yatırılıyor. Şu ana kadar Amasya, Kırıkkale, Edirne, Tokat, Ordu, Bayburt, Adıyaman, Manisa, Samsun, İstanbul, Denizli, Kırklareli, Bolu, Mersin, Konya, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Zonguldak, Afyonkarahisar, Uşak, Diyarbakır, Osmaniye, Aydın, Kırşehir, Hatay, Antalya, Elazığ, Van, Şırnak, Karabük, Balıkesir, Çorum, Muğla, Bursa, İzmir, Adana'da yatırıldı.

Aylık alanlar ister sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabiliyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

e-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakın vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır.

Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.