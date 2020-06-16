16 Haziran 2020 altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar?

16 Haziran 2020 altın fiyatları güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm altın alıp satacak olan vatandaşlar Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? merak ediyor. Altın geçtiğimiz hafta çok fazla iniş çıkış yaşamamasına rağmen hareketliliğe sahipti. Güncel altın fiyatlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

16 HAZİRAN 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 379,19 TL olurken satış fiyatı ise 379,29 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 618,90 TL’den alınıp 623,30 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.234,10 TL'den alınıp, 1.245,20 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.468,10 TL, satış fiyatı ise 2.482,50 TL olarak belirlendi.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını 2.500,57 TL'den alınıyor, 2.515,45 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 375,61 TL olurken satış fiyatı ise 375,67 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 613,40 TL’den alınıp 617,60 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.223,30 TL'den alınıp, 1.233,90 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.445,70 TL, satış fiyatı ise 2.459,30 TL olarak belirlendi.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını 2.478,17 TL'den alınıyor, 2.492,25 TL'den satılıyor.