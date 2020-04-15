15 Nisan 2020 anlık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları vatandaşlar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Altının güne hangi rakamlarla başlayacağı ve gün içindeki seyrinin ne olacağı merak ediliyor. Gram altının zirveyi görmesinden sonra yükselişin devam mı edeceği yoksa bir düşüşün başlayıp başlamayacağı da merak konusu. Peki, 15 Nisan 2020 anlık altın fiyatları ne kadar? İşte bugünün gram ve çeyrek altın fiyatları...
15 Nisan 2020 anlık altın fiyatları, sabah saatleri itibari ile yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Altının güne hangi rakamlarla başlayacağı ve gün içindeki seyrinin ne olacağı merak ediliyor. Yatırımcılar ve altın alım satım yapmak isteyen vatandaşlar gram ve çeyrek altının fiyatını öğrenmek istiyor. İşte canlı anlık altın fiyatları haberimizde..
15 NİSAN 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram 378,79 TL'den alınıp, 379,25 satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek 607,60 TL'den alınıp, 622,00 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.422,90 TL'den alınıp, 2.483,70 TL'den satılıyor.
REŞAT ALTINI NE KADAR?
Reşat Altını 2.455,37 TL'den alınıp, 2.455,37 TL'den satılıyor.
DÜNÜN ALTIN FİYATLARI (14 NİSAN 2020)
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram 378,11 TL'den alınıp, 378,26 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek 606, 70 TL'den alınıp, 620,70 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.396,90 TL'den alınıp, 2.455,40 TL'den satılıyor.
REŞAT ALTINI NE KADAR?
Reşat Altını 2.429,37 TL'den alınıp, 2.488,35 TL'den satılıyor.