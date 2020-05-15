15 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar? Anlık canlı çeyrek altın ve gram altın kaç TL?

Altın fiyatları gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 15 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Altın alım satım yapmak isteyenler altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Altın satın almak isteyenler altının düşmesini, altın bozdurmak isteyenler ise yükselmesini bekliyor. Son zamanlarda yatırımcısını sevindiren ancak alıcısını düşündüren altın fiyatları bu haftayı 383 - 386 TL bandında geçirdi. Peki, haftanın son günü anlık canlı çeyrek altın ve gram altın kaç TL? sorusunun yanıtı haberimizde...

15 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 385,34 TL'den alınıp, 385,55 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 621,90 TL'den alınıp, 632,40 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.244,20 TL'den alınıp, 1.264,70 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.476,90 TL'den alınıp, 2.521,60 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.509,37 TL'den alınıp, 2.554,55 TL'den satılıyor.

DÜNÜN ALTIN FİYATLARI (14 MAYIS 2020)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 384,22 TL'den alınıp, 384,30 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 620,60 TL'den alınıp, 630,00 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.241,40 TL'den alınıp, 1.259,90 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.471,70 TL'den alınıp, 2.512,40 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.504,17 TL'den alınıp, 2.545,35 TL'den satılıyor.