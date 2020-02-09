14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM market kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 14 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta markete yine birçok yeni ürün geliyor. 14 Şubat kataloğunda 2’li Premium mermer desenli zigon sehpa 99,90 TL, mermer desenli 5 parça banyo seri 59,90 TL, narenciye sıkacağı 49,90 TL, mini masaj aleti 19,90 TL, kapaklı yuvarlak tencere 19,90 TL, 6’lı kase 13,50 TL fiyatı ile bulunuyor.