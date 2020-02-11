BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM markette bu hafta neler var?

14 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markette bu hafta neler geliyor? Sevgililer Gününe az bir zaman kala vatandaşlar fırsat ürünlerinde nelerin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Cuma günü markete Samsung Galaxy A70 cep telefonu 2.599 TL, akıllı bileklik 59,90 TL, zigon sehpa 99,90 TL, mermer desenli 5 parça banyo seri 59,90 TL, narenciye sıkacağı 49,90 TL, mini masaj aleti 19,90 TL fiyatı ile geliyor.