135 bin KOBİ kampanyayla işini büyüttü! E-ticaretle 7 bin kişiye yeni istihdam

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira olduğunu bildirdi. Pekcan, ocak-haziran dönemine ilişkin e-ticaret verilerini basın toplantısıyla açıkladı. Tüm sektörlerin iç ve dış ticarette e-ticareti etkin olarak kullandıklarını dile getiren Pekcan, “Ülkemizin jeo-stratejik konumu ve lojistik avantajlarını dikkate aldığımızda küresel e-ticaret merkezi olabiliriz” dedi.

1.2 MİLYAR LİRA KATKI



Bakanlık olarak iş dünyasının e-ticaret sitelerine üyeliklerine destek verdiklerini belirten Pekcan, Bakanlığın ‘E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ kampanyasına 135 bin KOBİ’nin katıldığını ve kampanyanın 7 bin kişiye ilave istihdam sağladığını kaydetti. Pekcan, kampanyayla 3 bin 761 KOBİ’nin e-ticaretle tanıştığını ve KOBİ’lere 1.2 milyar lira aktarıldığını bildirdi.

ÜCRETSİZ EĞİTİMLER



Mart sonunda açılan ‘E-ticaret Bilgi Platformu’nu şimdiye kadar 230 bin kişinin kullanmaya başladığını bildiren Pekcan, ücretsiz verilen e-ticaret eğitimlerinden 24 bin, e-ticaret danışmanlık hizmetlerinden de 6 bin 500 kişinin yararlandığını söyledi. E-ticaret hacminin yılın 6 ayında yüzde 64 artışla 55 milyar 900 milyon liradan 91 milyar 700 milyon liraya ulaştığını aktaran Pekcan, “Toplam e-ticaretin 58 milyar lirasının (yüzde 63.3) kartlı ödemelerle, 30.1 milyar lirasının (yüzde 32.7) havale/EFT yoluyla ve 3.4 milyar lirasının (yüzde 4) da kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

MARKET ALIŞVERİŞİ % 420 YÜKSELDİ



Bakan Pekcan, salgın döneminde mart, nisan ve mayıs aylarında e-ticaret kanalıyla yapılan harcamaları geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslayarak şunları kaydetti: “Gıda ve süpermarkette yüzde 420, kimyasal, deterjan ve kolonyalarda yüzde 169, beyaz eşyada yüzde 102, anne bebek ürünlerinde yüzde 86 artış görüyoruz. Konaklamada yüzde 80, seyahat ve taşımacılıkta yüzde 76, hava taşımacılığında yüzde 75 azalma oldu.”

6 AYDA YÜZDE 64 ARTTI



• 6 ayda e-ticaret %64, haziranda %93 arttı.

• Hacmi 91.7 milyar lira seviyesine ulaştı.

• %60’ı 3 ilden geldi: İstanbul, Ankara, İzmir.

• Ortalama sepet tutarı 107 TL oldu.

• %74’ü peşin, %26’sı taksitle yapıldı.