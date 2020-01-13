13 Ocak altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları..

13 Ocak altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusunun yanıtı altın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İran ile ABD krizinin daha fazla yükselmemesi sonucu altın fiyatlarında da biraz düşüş yaşandı. Altının bu haftaya nasıl başladığı ise merak ediliyor. 13 Ocak altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde..

13 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 293,64 liradan alınıyor, 293,74 liradan, satılıyor. Çeyrek altın altın 469,90 liradan alınıyor, 481,65 liradan satılıyor. Yarım altın ise 939,81 liradan alınıyor, 963,28 liradan satılıyor.

GEÇEN HAFTA KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 293,50 293,70 293,70 293,90

Cumhuriyet Ata Lira 1.934,00 1.955,00 1.936,00 1.957,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 267,70 271,70 268,00 272,00

Lira(Tam) Ziynet 1.890,00 1.910,00 1.892,00 1.912,00

Yarım Ziynet 945,00 955,00 946,00 956,00

Çeyrek Ziynet 473,00 478,00 473,00 478,00