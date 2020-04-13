13 Nisan 2020 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne oldu? Anlık altın fiyatları burada!

Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtı tüm altın alacak olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 13 Nisan 2020 altın fiyatları merak ediliyor. Piyasalar hafta sonu kapalıydı ve bugünkü altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu. Anlık altın fiyatları haberimizde..

13 NİSAN 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 366,46 TL'den alınıp, 366,65 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 586,40 TL'den alınıp, 601,60 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.358,20 TL'den alınıp, 2.81,40 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.338,50 TL'den alınıp, 2.393,80 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.379,57 TL'den alınıp, 2.435,45 TL'den satılıyor.