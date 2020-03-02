13 milyon emekli için ikinci promosyon zamanı

Yaklaşık 13 milyon emekliye ödenen ‘promosyon’ uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Bankalar, 1 Mart 2017’de ödemeye başladığı promosyonu bugünden itibaren güncelleyecek. 3 yıl önce maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. 3 yıllık sözleşmenin süresi dün doldu. 1 Mart 2017’de ilk promosyonunu alan emekliler, artık ikinci promosyona hak kazandı. İkinci promosyonda ‘taban’ın ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında devam eden görüşmeler sonrası netleşecek.

KAMUYU BEKLEYİN

Halen promosyon ek ödemelerle nakit 1.250 liraya kadar çıkıyor. Promosyon aylık belli bir harcama sözü veren müşterilere göre daha da artıyor. Bu şekilde 2 bin 500 liraya kadar ödeme vaat ediliyor. Ancak uzmanlar bu süreçte acele edilmemesini, kamu bankalarının yapacağı duyurunun beklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

3 YILLIK NAKİT ÖDEME 1.250 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

TEB: Maaşı 999 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor.

QNB Finansbank: 1.250 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

Şekerbank: Maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Ayrıca iki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor.

ING Bank: 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor.

Fibabanka: 450 TL promosyon ve otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.

Denizbank: Emekliye 450 TL’lik nakit promosyon yanında bankaya yeni müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.

Akbank: Maaşa göre 300, 375, 450 lira aralığında ödeme yapıyor.