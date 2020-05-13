13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünleri neler? 2020 BİM kataloğunun tamamı haberimizde
BİM aktüel ürünleri bu hafta da dopdolu. Binlerce müşteri "13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünleri neler?" sorusunun yanıtını araştırıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. Kısa sürede tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler BİM kataloğunu incelemek istiyor. BİM market bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeni ile aktüel ürünlerini 13 Mayıs'ta satışa çıkaracağını duyurdu. İşte 2020 BİM kataloğunun tamamı haberimizde...
13 Mayıs 2020 BİM kataloğu yoğun ilgi görüyor. "13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünleri neler?" sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM bu hafta aktüel ürünlerini Cuma günü değil Çarşamba günü getiriyor. Binlerce BİM müşterisi bu hafta gelen aktüelleri kaçırmak istemiyor. 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, Realme C2 Cep Telefonu 999 TL'den, Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'den, Klasik keten erkek ayakkabı 24,90 TL'den, lastikli babet kadın ayakkabı 14,90 TL'den basamaklı tabure 29,90 TL'den ve saplı faraş 3,95 TL'den satılıyor.