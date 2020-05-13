13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünleri neler? 2020 BİM kataloğunun tamamı haberimizde

13 Mayıs 2020 BİM kataloğu yoğun ilgi görüyor. "13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünleri neler?" sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM bu hafta aktüel ürünlerini Cuma günü değil Çarşamba günü getiriyor. Binlerce BİM müşterisi bu hafta gelen aktüelleri kaçırmak istemiyor. 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğuna göre, Realme C2 Cep Telefonu 999 TL'den, Philips Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 59,90 TL'den, Klasik keten erkek ayakkabı 24,90 TL'den, lastikli babet kadın ayakkabı 14,90 TL'den basamaklı tabure 29,90 TL'den ve saplı faraş 3,95 TL'den satılıyor.

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