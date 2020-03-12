13 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
13 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM'de bu hafta neler var? Uygun fiyatları ve kaliteli ürünler her cuma markete geliyor. Bu hafta kataloğu içerisinde 4 bölmeli çok amaçlı dolap 159 TL, porselen kahve fincanı seti 19,90 TL, yuvarlak porselen tabak 7,95 TL, sosluk 5,95 TL, 2'li tava seti 39,9 TL, hobi masası 14,90 TL fiyatı ile bulunuyor. Ayrıca cuma günü birçok spor ürünü de satışa çıkarılıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
BİM 13 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Markete her hafta salı ve cuma günleri haftanın fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünlerden almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 13 Mart broşürü içerisinde 3'lü pilates bandı 19,90 TL, pilates topu 29,90 TL, vücut analizi baskülü 59,90 TL, boks torbası 42,90 TL, karın egzersiz aleti 14,90 TL fiyatı ile bulunuyor. Haberimiz içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına ve ürünler ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.