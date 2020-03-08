13 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 13 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta markete porselen kahve fincanı seti 19,90 TL, yuvarlak porselen tabak 7,95 TL, sosluk 5,95 TL, klasik porselen kayık tabak 8,95 TL, 2’li tava seti 39,90 TL fiyatı ile geliyor. 3’lü pilates bandı 19,90 TL’den, pilates topu 29,90 TL’den, vücut analizi baskülü 59,90 TL’den, boks torbası 42,90 TL’den satışa çıkarılıyor.



13 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU