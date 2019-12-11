13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 13 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta cyclone elektrikli süpürge 349 TL’den, elektrikli sıcak su torbası 59 TL’den, fenerli ışıldak 24,50 TL’den, dekoratif yuvarlak ampul 24,90 TL’den, trekking bot 39,90 TL’den satışa çıkarılıyor. Haberimiz içerisinden markete gelen ürünler ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.