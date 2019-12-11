Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8084
  • 6,4435
  • 274.053
  • 108011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

13 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünleri arasında nelerin olduğu merak ediliyor. Her hafta yeni ürünlerin satışa çıktığı markete bu hafta cyclone elektrikli süpürge 349 TL, elektrikli sıcak su torbası 59 TL, fenerli ışıldak 24,50 TL, dekoratif yuvarlak ampul 24,90 TL, trekking bot 39,90 TL fiyatı ile geliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 13 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta cyclone elektrikli süpürge 349 TL’den, elektrikli sıcak su torbası 59 TL’den, fenerli ışıldak 24,50 TL’den, dekoratif yuvarlak ampul 24,90 TL’den, trekking bot 39,90 TL’den satışa çıkarılıyor. Haberimiz içerisinden markete gelen ürünler ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.


'Aşkım uğruna dükkan bastım'
Yıllar sonra ekrana dönen Yasemin Özilhan'dan beklenen açıklama!
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin barışması an meselesi!
Şeyma Subaşı iddiaları doğruladı: Kapatıyoruz!
'Ben sette herkesle el eleyim'
<p>Olay, Şehit Halil İbrahim Caddesi´nde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre

İstanbul´da İş Adamına Silahlı Saldırı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tekirdağ'da balıkçıların ağına iki köpek balığı takıldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları