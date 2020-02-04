12 yeni YHT seti raylara iniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, demir yollarında hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla sipariş edilen 12 yeni yüksek hızlı tren (YHT) setinden 2’sinin teslim alındığını duyurdu.
DAHA KISA SÜRECEK
Turhan, “Testlerin ardından bu setleri Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve açıldığında Ankara-Sivas hatlarında birer birer hizmete vereceğiz” dedi. Bakan ayrıca, “Ankara-İstanbul-Ankara hattında ekspres YHT’leri işletmeye başlayacağız. Böylelikle Ankara-İstanbul seyir süresini 30 dakika kısaltacağız” açıklamasında bulundu.
2023 HEDEFİ 329 MİLYON YOLCU
Özel sektörün önünü açmak için bugüne kadar 718 yük vagonu ve 20 lokomotifin kiraya verildiğini belirten Bakan Turhan, 2023 yılı hedefinin 329 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşıması olduğunu aktararak, bunların yakalanacağına inandığını vurguladı.