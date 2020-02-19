Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0687
  • 6,5525
  • 310.74
  • 119574
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 1.2 milyon kişi için heyecan başlıyor

1.2 milyon kişi için heyecan başlıyor

1.2 milyon kişi için heyecan başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nde kura takvimi belli oldu. Bu kapsamda, ilk kura İzmir Karabağlar Projesi için 24 Şubat’ta yapılacak.

TUZLA 16 MART’TA

Kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapılmıştı. Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul’dan yapıldı. İzmir’den 75 bin 288, Gaziantep’ten 69 bin 686, Bursa’dan 56 bin 142 ve Ankara’dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu. Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul’da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla’da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Arnavutköy’de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir’deki 500 konut için de 20 Mart’ta yapılacak.


Olaylı evlilikte beklenen son!
Tuvana Türkay Onur Tuna'yı fena bozdu!
Chloe'den Serdar'a flaş hamle!
'Ah Şeyma ah, hep taklit!'
Murat Boz, Aslı Enver defterini kapattı mı?
<p>Suriye’nin İdlib kentinde 10 Şubat’ta rejim güçlerince atılan top atışları sonucu 5 asker şehit o

İdlib Gazisi Uzman Onbaşı Kaplan Ailesine Kavuştu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Deneyden salgın çıktı! Koronavirüs ile ilgili yeni iddia....

Villada uyuşturucu üreten 3 sanığa, 60'ar yıla kadar hapis istemi