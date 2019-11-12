12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel fiyatlar..

12 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? sorusu merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. En çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın fiyatları arama motorunda anlık olarak takip ediliyor. Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 artışla 271,20 liradan tamamladı. 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatları belli oldu.12 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? merak ediliyor. İşte çeyrek altın, gram altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI 12 KASIM

Gram altın bugün alışta 270,17 liradan satışta 270,38 liradan

Çeyrek altın alışta 432,45 liradan satışta 443,27 liradan

Yarım altın alışta 862,71 liradan satışta 884,26 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 artışla 271,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.807,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 271,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,20 270,40 271,00 271,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.781,00 1.802,00 1.786,00 1.807,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,50 250,50 247,15 251,15

Lira (Tam) Ziynet 1.740,00 1.760,00 1.745,00 1.765,00

Yarım Ziynet 870,00 880,00 873,00 883,00

Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 436,00 451,00

SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 271 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,20 liradan, bin 786 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 807 liradan, 247,10 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,10 liradan, bin 745 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 765 liradan, 873 liradan alınan Yarım Ziynet 883 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satıldı.