12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvurusu nasıl yapılır? KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu yayınlandı mı?

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı kılavuzu bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alıma ilişkin kılavuzun ÖSYM tarafından yayınlanacağını duyurmuştu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise tercihlerin 1-7 Aralık tarihlerinde alınacağını açıklamıştı. Adayların heyecanla beklediği gün geldi. Peki, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı tercih sayfası açıldı mı?

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12 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.